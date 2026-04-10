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Conflito Zelenski diz que a Ucrânia abateu drones do Irã em países do Oriente Médio durante a guerra "Estamos ajudando a fortalecer a segurança deles em troca de contribuições para a resiliência do nosso país", disse presidente ucraniano

Militares ucranianos derrubaram drones iranianos em vários países do Oriente Médio durante a guerra, informou o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski. A Rússia emprega o mesmo tipo de drone no conflito contra a Ucrânia, que já dura mais de quatro anos.

Zelenski revelou a atuação da Ucrânia no conflito em uma conversa com jornalistas na quarta-feira, 8, com embargo até esta sexta. Os interceptadores de drones usados em países do Oriente Médio que não foram identificados por Zelenski foram produzidos pela Ucrânia.

"Não se tratava de uma missão de treinamento ou exercícios, mas de apoio na construção de um sistema de defesa aérea moderno que realmente funcione", disse o líder ucraniano, que revelou o envio de 228 especialistas em defesa aérea para a região do conflito.

Em troca, a Ucrânia está recebendo armas para proteger sua infraestrutura energética, juntamente com petróleo, diesel e, em alguns casos, dinheiro, afirmou Zelenski.

"Estamos ajudando a fortalecer a segurança deles em troca de contribuições para a resiliência do nosso país", disse. "Isso é muito mais do que simplesmente receber dinheiro".

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



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