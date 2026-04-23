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Conflito Zelenski diz que EUA mantêm envio de armas apesar da guerra com o Irã; Harry visita Kiev "Vemos que os russos não querem parar - estão atingindo nosso setor de energia e nosso povo. Vamos responder", disse o presidente ucraniano

As entregas de armas dos EUA para a Ucrânia não foram interrompidas apesar da guerra com o Irã, e ataques ucranianos de longo alcance continuam atingindo a produção de petróleo e fábricas russas, afirmou nesta quinta-feira (23) o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Claro, estamos atingindo o que é doloroso para a Rússia, e é muito doloroso", disse Zelenski em mensagens de voz a jornalistas. Ele afirmou que as perdas russas causadas pelos ataques já somam dezenas de bilhões de dólares.

Não foi possível verificar de forma independente os comentários de Zelenski, mas autoridades russas têm informado que ataques atingiram infraestrutura em regiões a mais de 1.000 quilômetros dentro do território russo.

Enquanto a Rússia mantém sua invasão em grande escala, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia vem usando tecnologia doméstica de drones e mísseis para atacar o território russo. As Forças Armadas ucranianas também utilizam sistemas de defesa aérea Patriot, de fabricação americana, para deter ataques de mísseis russos contra o território da Ucrânia.

"Vemos que os russos não querem parar - estão atingindo nosso setor de energia e nosso povo. Vamos responder", disse Zelenski

Príncipe Harry elogia a resistência da Ucrânia

A resistência da Ucrânia diante do Exército russo, numericamente superior, voltou a ser elogiada pelo príncipe Harry, que chegou a Kiev nesta quinta-feira para sua terceira visita em um ano.

Os ucranianos demonstraram "força não apenas em bravura e capacidade, mas em unidade, em confiança", afirmou em discurso em uma conferência de segurança na capital.

A Ucrânia "continua a se manter unida - e unida você precisa permanecer", disse.

O duque de Sussex desembarcou de um trem na principal estação de Kiev após uma viagem noturna a partir da Polônia, que é a única forma de chegar à capital ucraniana.

Não estava claro se Harry se encontraria com Zelenski, que deveria participar de uma cúpula de líderes da União Europeia em Chipre na noite de hoje.

Bombeiros russos combatem grande incêndio após ataque de drones

Horas antes da chegada de Harry, três pessoas morreram e 10 ficaram feridas em um ataque russo com drones contra a cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia, segundo Oleksandr Hanzha, chefe da administração militar regional.

Um prédio de 13 andares e um edifício administrativo foram danificados no ataque, afirmou Hanzha no aplicativo Telegram.

Enquanto isso, as defesas aéreas russas interceptaram 154 drones ucranianos sobre regiões da Rússia, a península da Crimeia anexada, o mar de Azov e o mar Negro, informou o Ministério da Defesa russo.

Autoridades da região de Krasnodar, na costa russa do mar Negro, disseram que 276 bombeiros no porto de Tuapse combatiam pelo terceiro dia consecutivo um grande incêndio causado por um ataque ucraniano com drones no início da semana.

Material tóxico do incêndio caiu com a chuva, cobrindo vários distritos de Tuapse com uma camada preta de sujeira, de acordo com o centro regional de emergência. A concentração no ar de substâncias químicas do incêndio superou níveis admissíveis, disseram autoridades, que recomendaram aos moradores permanecer em casa. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



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