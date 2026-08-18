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UCRÂNIA

Zelenski diz que responderá com certeza a ataque russo que matou pelo menos 10 pessoas

Presidente ucraniano pede que aliados ampliem pressão sobre Moscou após ataque em Pechenihy

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Presidente da Ucrânia, Volodmir ZelenskiPresidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski - Foto: Tetiana Dzhafarova / AFP

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta terça-feira (18), em publicação nas redes sociais, que responderá com certeza a ataque russo. "Certamente responderemos a esse ataque russo", disse, exortando para que parceiros do país também complementem as respostas com suas próprias ações, para pressionar a Rússia e apoiar a Ucrânia.

Os russos lançaram um ataque brutal contra um cruzamento movimentado em Pechenihy, na região de Kharkiv - um local que abriga uma agência dos correios e lojas, cercado apenas por edifícios residenciais, segundo o presidente ucraniano.

Até o momento, foram confirmadas as mortes de 10 pessoas, afirmou.

Muitas pessoas ficaram feridas e estão recebendo todo o atendimento médico necessário, completou Zelenski, afirmando que as circunstâncias dessa tragédia estão sendo apuradas.

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