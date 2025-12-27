A- A+

NEGOCIAÇÕES DE PAZ "Zelenski não tem nada até que eu aprove", diz Trump a jornal antes de reunião sobre Ucrânia Líder ucraniano havia dito a jornalistas que levaria um plano atualizado, com 20 pontos para o fim do conflito, para a próxima reunião

Antes de uma reunião diplomática para discutir a situação da Ucrânia e o fim da guerra com a Rússia, prevista para este domingo, 28, o presidente dos EUA, Donald Trump demonstrou reticência a uma proposta apresentada pelo presidente ucraniano Volodimir Zelenski. "Ele não tem nada até que eu aprove", afirmou Trump em declaração dada ao jornal americano Politico nesta sexta-feira, 26.

Antes da fala de Trump, Zelenski havia dito a jornalistas que levaria um plano atualizado, com 20 pontos para o fim do conflito. O documento foi encaminhado a Moscou para avaliação e inclui a proposta de criação de uma área desmilitarizada como parte do acordo de paz. O governo russo declarou que ainda está "formulando sua posição".

"Vamos ver o que ele tem", disse Trump na sexta-feira, apenas dois dias antes do encontro marcado com Zelenski. Ao longo das negociações, os EUA já pressionaram o governo ucraniano a se afastar de suas exigências iniciais para o fim do conflito, enquanto a Rússia mantém a maioria de suas demandas.

"Acho que vai correr tudo bem com [Vladimir] Putin", disse Trump, acrescentando que espera falar com o líder russo "em breve, tanto quanto eu quiser".

Falando com a imprensa na sexta-feira, 26, Zelensky alertou que não poderia afirmar se a reunião levaria a um acordo definitivo, mas disse que ambos os lados buscariam "finalizar o máximo possível". Mais cedo, pelas redes sociais, disse que "muita coisa pode ser decidida antes do Ano Novo".

O anúncio da reunião ocorreu após uma nova rodada de negociações entre representantes de Washington e Kiev resultar no plano de 20 pontos para o fim do conflito.

Na madrugada deste sábado, 27, um ataque russo a Kiev, com mísseis e drones, feriu 11 pessoas.

