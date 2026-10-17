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Internacional Zelenski pede apoio a novas sanções dos EUA contra a Rússia após suspensão de Trump Decisão da Casa Branca aumentou ainda mais o receio de que a Ucrânia possa ficar exposta à escalada dos ataques de Moscou com a aproximação do inverno

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, pediu neste sábado, 17, aos seus apoiadores que se manifestem em defesa de novas sanções dos EUA contra a Rússia, poucas horas depois de o presidente americano, Donald Trump, assinar um decreto pausando um amplo pacote de restrições direcionado à economia russa.

A decisão da Casa Branca aumentou ainda mais o receio de que a Ucrânia possa ficar exposta à escalada dos ataques de Moscou com a aproximação do inverno.

Ataques russos durante a noite mataram pelo menos quatro pessoas, incluindo um motorista de ambulância, e deixaram dezenas de feridos, disseram autoridades. Drones ucranianos mataram uma mulher em uma região fronteiriça russa e interromperam voos nos aeroportos de Moscou, segundo autoridades russas.

Zelenski descreveu a decisão de Trump de suspender as sanções como lamentável, mas não criticou diretamente o líder norte-americano, apesar das crescentes tensões entre a Ucrânia e Washington nos últimos dias.

"Lamentavelmente, foi tomada uma decisão na América de desconsiderar completamente a Lei Lindsey Graham, que deveria impor uma pressão verdadeiramente eficaz sobre a Rússia para pôr fim a esta guerra", escreveu Zelenski.

Ele também expressou esperança de que as novas sanções possam ser reativadas. "Esta lei poderia ter ajudado enormemente - e ainda pode! Mas ela precisa realmente funcionar, e cada voz em apoio a ela é importante", disse ele.

Críticos dizem que decisão de Trump ajuda Putin

Nomeada em homenagem ao falecido senador da Carolina do Sul Lindsey Graham, a legislação buscava reprimir mais rapidamente o fluxo de recursos financeiros que alimentam a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que já dura quatro anos e meio. O projeto de lei visava sancionar autoridades russas, bancos e uma frota fantasma de petroleiros que mantém o transporte da energia russa

Trump assinou pessoalmente a legislação no mês passado, e a medida ocorreu apenas dois dias antes do prazo estabelecido na própria lei para sua implementação. O presidente disse ao Congresso que a pausa era de interesse nacional, mas não forneceu mais detalhes.

O senador Richard Blumenthal, coautor do projeto, disse em comunicado que Trump estava virando as costas para "a maioria dos americanos, seus representantes em ambas as casas do Congresso e nossos aliados europeus".

"Essas isenções não têm nada a ver com a nossa segurança nacional e têm tudo a ver com adular Vladimir Putin", disse Blumenthal.

A decisão inesperada de Trump ocorre uma semana após ele declarar surpreendentemente que os EUA concordaram em comprar diesel da Rússia para tentar baixar os preços globais de energia, apesar de isso potencialmente prejudicar a Ucrânia em sua guerra contra os russos.

Trump disse que a Rússia fornecerá imediatamente mais de 300 mil toneladas de diesel, seguidas por mais 500 mil toneladas em novembro e 1 milhão de toneladas "imediatamente depois".

A decisão foi criticada tanto por republicanos quanto por democratas, que afirmam que ela ajudará a Rússia a executar sua guerra contra a Ucrânia - sem fazer diferença nos preços globais dos combustíveis, que estão elevados principalmente devido à guerra de Trump contra o Irã.

Kiev diz que Moscou realizou ataque 'massivo' contra a rede de energia

Zelenski também disse neste sábado que Moscou realizou um ataque massivo contra a infraestrutura de energia da Ucrânia, atingindo mais de 15 locais em todo o país.

"A própria escala e o ritmo implacável dos ataques da Rússia, especificamente contra o nosso setor de energia, estão infelizmente tendo consequências graves", disse ele.

A Força Aérea da Ucrânia informou que as forças russas lançaram quatro mísseis de cruzeiro e 332 drones de ataque durante a noite. Todos os mísseis e 289 dos drones foram neutralizados ou destruídos, afirmou.

Os intensos bombardeios da Rússia à rede elétrica antes do inverno têm sido uma marca anual da guerra, com o objetivo de desgastar a resistência da população ucraniana ao privar civis de aquecimento e água encanada. Autoridades ucranianas alertaram que a Rússia está estocando mísseis balísticos para mais ataques nos próximos meses.

Ataques russos mataram três pessoas na cidade ucraniana de Sloviansk, disse Vadym Liakh, chefe da administração militar da cidade, neste sábado. Escrevendo nas redes sociais, Liakh afirmou que dois blocos de apartamentos foram parcialmente destruídos e outras casas danificadas.

Um ataque russo também matou um motorista de ambulância na região de Kherson, na Ucrânia, disse o chefe da administração militar local, Yaroslav Shanko. O ataque, que usou bombas guiadas, feriu pelo menos outras 33 pessoas, disse ele.

Drones ucranianos matam uma pessoa e cancelam centenas de voos em aeroportos de Moscou

Em outro local, uma mulher russa foi morta em um ataque de drone ucraniano na região fronteiriça russa de Belgorod, disseram autoridades locais.

O Ministério da Defesa da Rússia disse neste sábado que suas forças derrubaram 610 drones ucranianos durante a noite em 15 regiões russas, bem como na península ucraniana anexada da Crimeia e no Mar Negro.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que mais de 100 drones foram derrubados a caminho da capital russa. Mais de 350 voos foram cancelados ou atrasados nos aeroportos de Moscou, informou a mídia local, enquanto aviões foram proibidos de decolar em resposta à aproximação dos drones.

O Kremlin anunciou neste sábado que o presidente russo, Vladimir Putin, aprovou um programa governamental para ajudar a restaurar instalações comerciais e de logística danificadas em ataques de drones. /AP

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