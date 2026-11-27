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DIPLOMACIA Zelenski pede que EUA pressionem Putin e estranha Trump chamá-lo de "meu amigo" As declarações de Zelenski foram exibidas um dia depois de Jared Kushner, genro de Trump e enviado dos Estados Unidos, elogiar Putin como um "grande mestre" da política

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, manifestou frustração com a postura dos Estados Unidos em relação ao líder russo, Vladimir Putin. A declaração é o mais recente sinal do agravamento das tensões entre Kiev e Washington, em meio a dúvidas sobre os futuros compromissos financeiros da Europa com a Ucrânia.

Em entrevista à BBC exibida nesta sexta-feira, 27, Zelenski disse querer que os Estados Unidos aumentem a pressão sobre Putin para que ele interrompa a invasão da Ucrânia, iniciada há quase cinco anos e ainda em curso, apesar dos esforços do presidente Donald Trump para negociar um acordo de paz.

Zelenski classificou como "estranho" o fato de Trump ter chamado Putin de "meu amigo" durante uma cúpula recente na China, já que o líder russo "é um agressor e um assassino".

"Ele não pode ser um amigo", disse Zelenski à emissora britânica, em Kiev. O presidente ucraniano comparou a situação à possibilidade de Adolf Hitler ser considerado amigo durante a Segunda Guerra Mundial.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de prisão contra Putin por crimes de guerra e o acusou de responsabilidade pessoal pelo sequestro de crianças ucranianas. O governo Trump, por sua vez, impôs amplas sanções ao TPI como parte de uma campanha para desmantelá-lo, em reação a investigações sobre os Estados Unidos e seus aliados, entre eles Israel.

As declarações de Zelenski foram exibidas um dia depois de Jared Kushner, genro de Trump e enviado dos Estados Unidos que tenta mediar o fim da guerra, elogiar Putin como um "grande mestre" da política. Semanas antes, Steve Witkoff, parceiro de Kushner nos esforços de paz, havia descrito o líder russo como um "humanitário".

A invasão russa matou centenas de milhares de militares e milhares de civis ucranianos. Também levou à imposição de pesadas sanções contra a Rússia e ao isolamento diplomático de Putin no Ocidente, antes de Trump retomar as relações com Moscou

Zelenski também tem reclamado que o Pentágono não está entregando à Ucrânia mísseis Patriot já pagos, capazes de interceptar mísseis balísticos russos. Segundo ele, a versão militar do serviço de internet via satélite Starlink, da SpaceX - essencial para as operações com drones e as comunicações ucranianas - não está funcionando adequadamente.

A Europa já prometeu manter o apoio à Ucrânia para que o país possa resistir à invasão russa. Mas os líderes da União Europeia não chegaram a um consenso na quinta-feira, após negociações tensas sobre um novo empréstimo de US$ 49 bilhões para atender às necessidades econômicas e militares ucranianas no próximo ano

As eleições previstas na União Europeia para os próximos 12 meses podem ampliar a influência de partidos contrários ao envio de mais recursos à Ucrânia e fragilizar o apoio do continente.

Autoridades de Kiev afirmam que a Ucrânia está determinada a continuar lutando por sua independência e tem lançado ataques ousados contra alvos russos. Um ataque recente a um navio da Marinha russa atracado em um porto na Líbia, porém, provocou preocupação na Europa e em Washington de que a guerra possa se espalhar e envolver outros países.

Em aparente tentativa de reduzir as tensões, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse ter conversado por telefone com o chanceler líbio, Al-Taher Al-Baour Segundo Sybiha, ele informou ao colega que a Ucrânia não pretende envolver a Líbia na guerra.

Em publicação no X na noite de quinta-feira, Sybiha afirmou ter reiterado o apoio de Kiev à soberania da Líbia e aos esforços para reunificar o país.

Os bombardeios aéreos entre Rússia e Ucrânia se intensificaram recentemente. A Rússia lançou quase 300 ataques aéreos por semana contra a infraestrutura civil ucraniana até 20 de novembro, segundo o Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), que monitora a violência.

Zelenski alertou na quinta-feira que um grande ataque russo estava próximo.

As defesas aéreas ucranianas interceptaram 110 dos 155 drones russos lançados na madrugada desta sexta-feira, incluindo 51 drones do tipo Shahed com propulsão a jato, segundo a Força Aérea da Ucrânia. Houve impactos em 27 localidades do país, informou a força.

Os ataques atingiram ferrovias, instalações de energia, empresas e edifícios residenciais em nove regiões ucranianas, matando pelo menos uma pessoa e ferindo outras seis, segundo o primeiro-ministro da Ucrânia, Serhii Koretskyi.

Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou hoje que suas forças interceptaram durante a noite 318 drones ucranianos em dez regiões russas e na Crimeia, anexada ilegalmente.

Moradores de São Petersburgo relataram explosões em oito distritos da cidade, informou o veículo de notícias russo Astra.

Autoridades disseram que os ataques ucranianos mataram pelo menos duas pessoas e feriram outras seis.

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