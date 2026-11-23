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Conflito Zelenski reivindica ataque que atingiu corveta e cargueiro russos na costa da Líbia "Uma operação exemplar", escreveu o presidente ucraniano, ao classificar a ação como uma resposta à guerra conduzida pela Rússia contra a Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta segunda-feira (23) que forças ucranianas afundaram a corveta russa Merkury em uma operação com drones navais na costa da Líbia. Segundo ele, o ataque também destruiu um helicóptero militar Ka-27 e atingiu o cargueiro MV Angara, que seria usado pela Rússia para transportar armamentos.

Em publicação na rede social X, Zelenski informou que a operação foi realizada com sete drones navais de fabricação ucraniana. Segundo o presidente, os alvos foram atingidos apesar das tentativas russas de impedir o ataque.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

"Uma operação exemplar", escreveu Zelenski, ao classificar a ação como uma resposta à guerra conduzida pela Rússia contra a Ucrânia.

A corveta Merkury é um dos navios mais novos da Marinha russa. A embarcação entrou em serviço em 2023, já durante a invasão em larga escala da Ucrânia, e integra a Frota do Mar Negro da Rússia.

De acordo com informações divulgadas pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), a operação teve como alvos dois ativos militares russos nas proximidades do porto de Benghazi, no leste da Líbia. O órgão afirmou que a corveta era usada para escoltar comboios navais russos, inclusive o cargueiro MV Angara.

Segundo Zelenski, o cargueiro também era usado para transportar armas. O SBU acrescentou que a embarcação participava da logística militar russa em rotas de abastecimento conhecidas como Expresso Sírio e Expresso Líbio.

Apesar das declarações ucranianas sobre o afundamento da corveta, autoridades líbias ouvidas pela Associated Press disseram que o navio sofreu danos graves durante o ataque à base naval de Benghazi, mas não confirmaram que tenha afundado. Pelo menos dois drones teriam atingido a embarcação, e ao menos dez pessoas ficaram feridas, segundo os relatos.

A Rússia ainda não se pronunciou sobre o episódio.

O governo do leste da Líbia afirmou que a corveta estava atracada na base naval para reabastecimento e reposição de suprimentos durante o retorno à Rússia, no âmbito de um acordo de cooperação. Autoridades da região também pediram uma investigação das Nações Unidas sobre as circunstâncias do ataque e a possível participação de agentes ucranianos em território líbio.

Zelenski afirmou que a Ucrânia continuará realizando operações nas áreas marítimas designadas e destacou o desenvolvimento da indústria de defesa do país. "Estamos respondendo à agressão da Rússia. Estamos desenvolvendo armas ucranianas", escreveu.

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