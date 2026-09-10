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Conflito Zelenski visita o Canadá em busca de mais apoio militar à Ucrânia Kiev está sob pressão da guerra aérea de Moscou, que usa mísseis balísticos e drones movidos a jato para atravessar as defesas

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, está no Canadá nesta quinta-feira, 10, para conversar com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney. O objetivo é garantir apoio futuro no conflito contra a Rússia.

Kiev está sob pressão da guerra aérea de Moscou, que usa mísseis balísticos e drones movidos a jato para atravessar as defesas. Os ataques russos têm como alvo a rede elétrica ucraniana antes da chegada do inverno no Hemisfério Norte, o que, segundo as autoridades ucranianas, faz parte de uma campanha para desanimar os civis.

"O Canadá tem sido e continua sendo um dos nossos parceiros mais próximos", escreveu Zelenski em uma publicação no X para anunciar sua chegada. "Estão planejadas reuniões e acordos importantes que moldarão nossa cooperação e consolidarão o nível já estratégico de nossa relação nos próximos anos."

"O principal foco será apoiar a Ucrânia na proteção de nossos céus e na preparação para o inverno. Discutiremos como fortalecer nossa resiliência, apoiar nosso povo e garantir que a Ucrânia tenha as capacidades necessárias para se defender", acrescentou.

O Canadá e países europeus estão enviando suas próprias armas à Ucrânia e também comprando armas americanas para Kiev por meio da chamada Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia. No governo Trump, os Estados Unidos pararam de doar armas à Ucrânia

"O Canadá tem fornecido consistentemente apoio concreto à Ucrânia, e esta visita tem como objetivo levar essa cooperação adiante", escreveu o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, que também participa da viagem, em uma publicação no X.

In Canada today alongside President @ZelenskyyUa and our delegation.



We are working to further develop our strategic partnership, coordinate our international efforts, and strengthen the protection of Ukrainian skies ahead of winter.



Canada has consistently provided Ukraine… https://t.co/D3IkDI7GT2 — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) September 10, 2026

"Estamos trabalhando para desenvolver ainda mais nossa parceria estratégica, coordenar nossos esforços internacionais e fortalecer a proteção dos céus ucranianos antes do inverno", acrescentou.

Os recentes esforços de Washington para interromper a guerra, que já dura mais de quatro anos, não tiveram nenhum avanço significativo, embora seja esperado que as negociações mediadas pelos EUA entre delegações de Moscou e Kiev continuem.

Zelenski chegou a Calgary, na província de Alberta, na noite de quarta-feira, 9, um dia após seu voo da Moldávia para a Noruega ter sido atrasado quando as autoridades fecharam o espaço aéreo moldávio devido à presença de drones.

A batalha de drones entre Moscou e Kiev cresceu consideravelmente desde a invasão da Rússia, em fevereiro de 2022. Os vizinhos da Ucrânia, Romênia e Moldávia, e outros países europeus relataram repetidos episódios de drones em seus espaços aéreos.

Ataques

Um drone marítimo ucraniano feriu 28 pessoas, incluindo duas crianças, na orla da cidade de Sochi, no sudoeste da Rússia, informaram autoridades locais. Elas afirmaram que a infraestrutura da praia foi danificada, sem dar mais detalhes.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta quinta-feira que suas forças derrubaram 448 drones ucranianos durante a noite. Os drones foram destruídos sobre 13 regiões russas, além da península ucraniana anexada da Crimeia e dos mares Negro e Cáspio.

Destroços de um drone ucraniano que caiu incendiaram uma casa na província de Voronezh, no sudoeste da Rússia, matando uma mulher e ferindo outras duas pessoas, segundo o governador de Voronezh, Alexander Gusev.

Zelenski disse nesta quinta-feira que as forças ucranianas atingiram oito alvos de infraestrutura russos que apoiam os esforços de guerra nas últimas 24 horas, incluindo uma refinaria na região de Yamalo-Nenets e um porto no Daguestão.

Alvos nas regiões de Moscou, Voronezh, Astrakhan e Bryansk também foram atingidos. Eles estavam separados por centenas de quilômetros, o que mostra o alcance e a escala da tecnologia de drones de longo alcance desenvolvida internamente pela Ucrânia, que tem causado preocupação na Rússia.

No dia anterior, as forças ucranianas atingiram uma refinaria de petróleo a mais de três mil quilômetros da Ucrânia, na Sibéria, informou o Estado-Maior da Ucrânia, confirmando relatos anteriores.

Enquanto isso, as forças russas lançaram 149 drones, muitos deles movidos a jato, contra a Ucrânia durante a noite, informou a Força Aérea da Ucrânia nesta quinta-feira.

O chefe da Administração Estatal da Região de Kiev, Tymur Tkachenko, afirmou que uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um ataque de drone russo contra a região de Kiev na manhã desta quinta-feira.

Pelo menos outros 16 civis ficaram feridos em outras regiões da Ucrânia, segundo autoridades locais. (Com informações da Associated Press)

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