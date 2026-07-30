Ucrânia
Zelensky acusa Coreia do Norte de fornecer à Rússia o míssil que matou uma família
"Tudo indica que se trata de armamento balístico norte-coreano", disse o presidente ucraniano em pronunciamento
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que míssil norte-coreano matou pelo menos seis membros de uma mesma família em ataque russo - Foto: Isabel Infantes / POOL / AFP
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (30) que o míssil que matou pelo menos seis membros da mesma família em um recente ataque russo pode ter sido fornecido pela Coreia do Norte.
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"É claro que novas investigações serão realizadas, tudo será verificado, mas, por enquanto, tudo indica que se trata de armamento balístico norte-coreano", disse ele em seu pronunciamento noturno.