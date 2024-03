Zelensky acusa Putin de querer culpar Ucrânia por atentado em Moscou

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou neste sábado seu par russo, Vladimir Putin, de tentar responsabilizar a Ucrânia pelo ataque que matou na véspera mais de 130 pessoas em uma casa de shows de Moscou.

“O que aconteceu ontem em Moscou é óbvio: Putin e os demais bastardos tentam jogar nos outros a culpa" pelo atentado, cuja autoria foi reivindicada pela organização Estado Islâmico (EI), declarou Zelensky, depois que autoridades russas mencionaram a existência de uma pista ucraniana no massacre.