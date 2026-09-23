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Conflito Zelensky acusa Rússia de recrutar soldados de 47 nacionalidades Zelensky afirmou que a relação de defesa entre Moscou e Pyongyang está se intensificando, depois que dois soldados norte-coreanos foram capturados na Ucrânia e entregues às autoridades da Coreia do Sul

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunciou, nesta quarta-feira (23), na Assembleia Geral da ONU, que a Rússia recrutou soldados de 47 nacionalidades na guerra que trava contra a Ucrânia.

Zelensky afirmou que a relação de defesa entre Moscou e Pyongyang está se intensificando, depois que dois soldados norte-coreanos foram capturados na Ucrânia e entregues às autoridades da Coreia do Sul.

"Putin está sempre procurando alguém que o ajude a matar mais, a matar mais pessoas por cada quilômetro de território, a conquistar mais território e se apoderar de outro país, em vez de simplesmente parar e governar o seu próprio país", declarou.

"Sabemos que a Rússia utiliza em sua guerra cidadãos de 47 países", acrescentou. "Recentemente, enviamos dois prisioneiros de guerra norte-coreanos à República da Coreia. Não é fácil capturar esses caras com vida".

O presidente da Ucrânia advertiu que neste inverno suas forças terão como alvo as instalações russas de aquecimento e energia. Moscou vem atacando a infraestrutura civil de aquecimento e combustível desde o início do conflito, sobretudo no inverno, para usar o frio da região como arma contra o inimigo.

"Nós, ucranianos, temos consciência de que este inverno pode ser muito duro para nós, mas, em resposta, não teremos outra opção senão fazer com que também seja doloroso para a Rússia", afirmou.

Essa mensagem chega horas depois de o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, revelar que Washington estava pressionando para que a Rússia e a Ucrânia cessassem os ataques contra as instalações energéticas.

Zelensky esclareceu que o objetivo da Ucrânia não é destruir os estoques de gasolina e diesel da Rússia, mas sim privar Moscou de sua principal fonte de receita para financiar a guerra.

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