A- A+

acusações Zelensky acusa Vladimir Putin de ter 'matado' Prigozhin O ex-chefe do grupo Wagner morreu em um acidente de avião, no dia 23 de agosto

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, acusou nesta sexta-feira (08) seu homólogo russo, Vladimir Putin, de ter "matado" o chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgueni Prigozhin, que morreu em um acidente de avião em agosto.

Os homens de Wagner estiveram na linha de frente dos combates no leste da Ucrânia, especialmente na batalha pela cidade de Bakhmut, capturada pelos russos em maio, após quase um ano de combates sangrentos.

"Ele matou Prigozhin, pelo menos todos nós temos essa informação", declarou Zelensky durante uma conferência em Kiev.

Convertido em inimigo do presidente russo após uma revolta armada, Prigozhin e os seus colaboradores mais próximos morreram na queda do seu avião privado entre Moscou e São Petersburgo, no final de agosto.

O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, descreveu vários dias depois como uma "mentira absoluta" e "especulação" as insinuações, especialmente ocidentais, de que o Kremlin teria ordenado a eliminação de Prigozhin.

Veja também

imigração Panamá deportará migrantes que entrarem irregularmente pela selva de Darién