A- A+

guerra no oriente médio Zelensky afirma que acordo dos EUA com Ucrânia e Rússia é um 'passo certo' Afirmação de Volodimir Zelensky ocorreu nesta terça-feira (25)

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta terça-feira (25) que o acordo impulsionado pelos Estados Unidos para acabar com os ataques militares com a Rússia no Mar Negro e contra as infraestruturas energéticas é um passo na direção certa.

"É muito cedo para dizer se vai funcionar, mas essas foram as reuniões certas, as decisões certas, e [constituem] o passo certo. Ninguém pode acusar a Ucrânia de não avançar em direção à paz sustentável depois disso", disse Zelensky em uma coletiva de imprensa em Kiev.

Veja também