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Conflito Zelensky afirma que Rússia prepara mais tropas e mísseis norte-coreanos Sem apresentar provas, líder ucraniano pede ajuda ao Japão e à Coreia do Sul em defesa antiaérea para conter o poder de Pyongyang

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (10) que a Rússia se prepara para enviar mais tropas norte-coreanas para seu território e que recebeu mais mísseis balísticos de Pyongyang.

Zelensky tem advertido repetidamente sobre o fortalecimento dos laços militares entre Moscou e Pyongyang, enquanto solicita ao Ocidente o fornecimento de sistemas de defesa antiaérea.

"É a primeira vez que eles não conseguem travar a guerra sem reforços da Coreia do Norte", disse o presidente em seu discurso noturno, em referência às forças russas.

"Agora estão se preparando para enviar um contingente adicional de coreanos para seu território. Receberam, imaginem, mais mísseis balísticos da Coreia do Norte", acrescentou.

O líder ucraniano não apresentou nenhuma prova nem um prazo para respaldar sua afirmação.

Mas instou o Japão e a Coreia do Sul a fornecer ajuda em defesa antiaérea, afirmando que ela é necessária para conter o poder de Pyongyang, que está se tornando mais poderoso graças à experiência que vem adquirindo enquanto ajuda Moscou.

Zelensky já havia afirmado anteriormente que a Rússia tomou a decisão de enviar entre 30 mil e 50 mil norte-coreanos para território russo.

Ele não explicou como obteve esses números.

A Coreia do Norte se tornou um dos parceiros militares mais próximos da Rússia desde que o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, assinaram um pacto de defesa mútua em junho de 2024.

Moscou utilizou tropas norte-coreanas no fim daquele ano para expulsar as forças ucranianas da região fronteiriça de Kursk.

As autoridades sul-coreanas estimam que cerca de 2 mil soldados norte-coreanos morreram no campo de batalha.

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