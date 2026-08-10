Zelensky afirma que Rússia prepara mais tropas e mísseis norte-coreanos
Sem apresentar provas, líder ucraniano pede ajuda ao Japão e à Coreia do Sul em defesa antiaérea para conter o poder de Pyongyang
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (10) que a Rússia se prepara para enviar mais tropas norte-coreanas para seu território e que recebeu mais mísseis balísticos de Pyongyang.
Zelensky tem advertido repetidamente sobre o fortalecimento dos laços militares entre Moscou e Pyongyang, enquanto solicita ao Ocidente o fornecimento de sistemas de defesa antiaérea.
"É a primeira vez que eles não conseguem travar a guerra sem reforços da Coreia do Norte", disse o presidente em seu discurso noturno, em referência às forças russas.
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"Agora estão se preparando para enviar um contingente adicional de coreanos para seu território. Receberam, imaginem, mais mísseis balísticos da Coreia do Norte", acrescentou.
O líder ucraniano não apresentou nenhuma prova nem um prazo para respaldar sua afirmação.
Mas instou o Japão e a Coreia do Sul a fornecer ajuda em defesa antiaérea, afirmando que ela é necessária para conter o poder de Pyongyang, que está se tornando mais poderoso graças à experiência que vem adquirindo enquanto ajuda Moscou.
Zelensky já havia afirmado anteriormente que a Rússia tomou a decisão de enviar entre 30 mil e 50 mil norte-coreanos para território russo.
Ele não explicou como obteve esses números.
A Coreia do Norte se tornou um dos parceiros militares mais próximos da Rússia desde que o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, assinaram um pacto de defesa mútua em junho de 2024.
Moscou utilizou tropas norte-coreanas no fim daquele ano para expulsar as forças ucranianas da região fronteiriça de Kursk.
As autoridades sul-coreanas estimam que cerca de 2 mil soldados norte-coreanos morreram no campo de batalha.