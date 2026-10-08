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Diplomacia Zelensky afirma que sua delegação se reunirá com enviados de Trump nos EUA Os esforços de paz liderados pelos Estados Unidos para encerrar a guerra na Ucrânia estão, em grande parte, estagnado

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse nesta quinta-feira (8) que seus negociadores terão conversas com os enviados de Donald Trump nos Estados Unidos na sexta-feira e no sábado.

"A equipe negociadora ucraniana tem uma reunião prevista amanhã (sexta-feira) nos Estados Unidos com Jared Kushner e Steve Witkoff…", disse Zelensky a jornalistas em uma mensagem de voz nesta quinta-feira.

"A expectativa é que a reunião dure dois dias. Também contamos com a participação de uma equipe europeia em nosso grupo negociador", acrescentou.

Zelensky afirmou que seu chefe de gabinete, Kirilo Budanov, e os altos funcionários ucranianos Rustem Umierov, Sergi Kislitsia e David Arakhamia participarão das conversas de dois dias nos Estados Unidos.

Os esforços de paz liderados pelos Estados Unidos para encerrar a guerra na Ucrânia estão, em grande parte, estagnados, já que a atenção de Washington se voltou para o conflito com o Irã, enquanto a Ucrânia afirma que a Rússia intensificou os ataques aéreos em todo o país devastado pela guerra.

Mas Zelensky disse na semana passada que os Estados Unidos querem retomar esses esforços, buscando promover uma nova rodada de conversas entre Ucrânia e Rússia antes do fim de outubro.

O Kremlin afirmou no mês passado que as conversas trilaterais para encerrar a guerra poderiam ocorrer em outubro.

As rodadas anteriores de diálogo não produziram avanços concretos rumo à paz, já que Moscou tem se mostrado relutante em abrir mão de suas condições maximalistas para pôr fim aos combates.

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