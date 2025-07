A- A+

MUNDO Zelensky afirma que teve reunião "produtiva" sobre defesa aérea com emissário dos EUA O presidente ucraniano reiterou seu apelo para impor novas sanções contra a Rússia e contra os países que apoiam sua ofensiva militar

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta segunda-feira (14) que teve uma reunião "produtiva" com o emissário especial dos Estados Unidos, Keith Kellogg, que está em Kiev, e que discutiram sobre o fortalecimento das defesas aéreas.

Kellogg chegou nesta segunda-feira a Kiev, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo o fornecimento de novos sistemas de defesa aérea Patriot.

"Falamos sobre o caminho para a paz e o que podemos fazer juntos de forma prática para nos aproximarmos dela", escreveu Zelensky nas redes sociais após o encontro. "Isso inclui o reforço da defesa aérea da Ucrânia, a produção conjunta e a aquisição de armas defensivas em colaboração com a Europa."

O presidente ucraniano reiterou seu apelo para impor novas sanções contra a Rússia e contra os países que apoiam sua ofensiva militar.

"Está claro que Moscou não vai parar a menos que suas ambições irracionais sejam contidas pela força", declarou Zelensky.

Zelensky também anunciou que propôs que a ministra da Economia, Yulia Sviridenko, assuma como primeira-ministra, em substituição a Denis Shmigal.

Essa mudança no gabinete requer a aprovação do Parlamento, mas o presidente ucraniano conta com amplo apoio legislativo desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Trump anunciou no domingo que os Estados Unidos enviarão sistemas de defesa aérea Patriot para a Ucrânia, sem especificar quantas unidades serão despachadas.

O presidente americano também expressou sua decepção com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Putin realmente surpreendeu muitas pessoas. Ele fala bonito e depois bombardeia todo mundo à noite", declarou Trump, que no domingo insinuou estar disposto a endurecer as sanções contra a Rússia.

Veja também