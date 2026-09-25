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Internacional Zelensky afirma que Trump concordou em conceder a Kiev licenças para mísseis Patriot Embora a capital ucraniana consiga interceptar a maioria dos drones russos, os mísseis balísticos, que são mais destrutivos, são muito mais difíceis de neutralizar

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta sexta-feira (25) que seu homólogo americano, Donald Trump, havia tomado sua “decisão final” de permitir que a Ucrânia fabricasse mísseis de defesa aérea Patriot.

“Durante nossa última reunião, o presidente Trump me confirmou que sim, ele havia tomado sua decisão final: a Ucrânia receberá licenças para a produção de mísseis Patriot”, disse à imprensa após se reunir com seu homólogo americano em Nova York nesta semana.

Zelensky poderia sugerir esta semana que a Ucrânia começaria a fabricar interceptores Patriot em "um ano" ou "um ano e meio".

No início de setembro, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que Washington estava negociando com Kiev a concessão de uma licença para esses sistemas, uma questão sobre como Donald Trump parece ter mudado de opinião várias vezes.

Mesmo assim, Rubio ressaltou que a concessão de licenças não seria uma "solução imediata" para os problemas enfrentados pela Ucrânia.

Embora Kiev consiga interceptar a maioria dos drones russos, os mísseis balísticos, que são mais destrutivos, são muito mais difíceis de neutralizar. A Rússia é utilizada cada vez mais, especialmente contra as principais cidades ucranianas.

Os interceptores PAC-3 para os sistemas Patriot são os únicos, segundo o governo ucraniano, capazes de destruir mísseis balísticos. São muito caros e difíceis de obter, e sua escassez global se agravou desde o início da guerra entre Estados Unidos e Irã neste ano.

Durante uma visita a Washington em julho, Volodimir Zelensky afirmou que ele e Trump tinham "discutido licenças para a produção de interceptores Patriot".

Kiev precisa de 5% dos mísseis interceptores Patriot dos Estados Unidos para sobreviver ao inverno do Hemisfério Norte e de 10% para destruir todos os mísseis balísticos da Rússia, disse Zelensky no mês passado.

Ele também afirmou que Kiev trabalha em seu próprio sistema antimíssil balístico, o Freya.

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