Zelensky agradece a Biden o 'apoio vital' dos EUA à Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, agradeceu, nesta quinta-feira (19), ao seu colega americano Joe Biden o "apoio vital" dos Estados Unidos ao seu país, e ficou particularmente satisfeito com o fornecimento de mísseis ATACMS de longo alcance, solicitados pelo governo ucraniano.

“A Ucrânia reconhece o apoio vital e duradouro dos Estados Unidos em sua luta pela liberdade e contra a agressão russa”, afirmou Zelensky na rede X, o antigo Twitter, após uma conversa telefônica com Biden.

Zelensky garantiu que os ucranianos se sentiam "bastantes motivados pela entrega de ATACMS" (Sistema de Mísseis Táticos do Exército) e que os soldados "fazem bom uso [deles] no campo de batalha".

Na terça-feira, a Ucrânia anunciou que utilizou pela primeira vez estes mísseis de até 165 km de alcance, entregues em sigilo pelos Estados Unidos.

Gaza Oito crianças de uma mesma família morrem no bombardeio em Gaza