Zelensky, antes de reunião com Trump: decisões que serão tomadas dependem de nossos parceiros

Antes da reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, escreveu neste domingo, 28, na rede social X que o país está "fazendo tudo em direção" a uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Às 15h, ele se encontra com Trump para discutir um plano de paz para a guerra entre os dois países.

These are some of the most active diplomatic days of the year right now, and a lot can be decided before the New Year. We are doing everything toward this, but whether decisions will be made depends on our partners – those who help Ukraine, and those who put pressure on Russia so… pic.twitter.com/GuKwkBM0Nr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

"Se as decisões serão tomadas, isso depende de nossos parceiros - aqueles que ajudam a Ucrânia e aqueles que pressionam a Rússia para que os russos sintam as consequências de sua própria agressão", afirmou Zelensky. Segundo ele, apenas nesta semana, a Rússia lançou mais de 2.100 drones de ataque, cerca de 800 bombas aéreas guiadas e 94 mísseis de diversos tipos.





Zelensky ainda disse que conversou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, antes do encontro com Trump. "Discutimos os preparativos para a reunião com o presidente Trump, bem como todos os nossos contatos com parceiros europeus. Informei-o sobre a situação na linha de frente e sobre as consequências dos ataques russos", escreveu no X.

