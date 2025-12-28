Dom, 28 de Dezembro

MUNDO

Zelensky, antes de reunião com Trump: decisões que serão tomadas dependem de nossos parceiros

Presidente ucraniano, Volodimir ZelenskyPresidente ucraniano, Volodimir Zelensky - Foto: Handout/Ukrainian Presidential Office/AFP

Antes da reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, escreveu neste domingo, 28, na rede social X que o país está "fazendo tudo em direção" a uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Às 15h, ele se encontra com Trump para discutir um plano de paz para a guerra entre os dois países.

"Se as decisões serão tomadas, isso depende de nossos parceiros - aqueles que ajudam a Ucrânia e aqueles que pressionam a Rússia para que os russos sintam as consequências de sua própria agressão", afirmou Zelensky. Segundo ele, apenas nesta semana, a Rússia lançou mais de 2.100 drones de ataque, cerca de 800 bombas aéreas guiadas e 94 mísseis de diversos tipos.

 

Zelensky ainda disse que conversou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, antes do encontro com Trump. "Discutimos os preparativos para a reunião com o presidente Trump, bem como todos os nossos contatos com parceiros europeus. Informei-o sobre a situação na linha de frente e sobre as consequências dos ataques russos", escreveu no X.

