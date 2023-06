Zelensky anuncia 'ações contraofensivas' da Ucrânia no 'front'

A- A+

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informou neste sábado (10) sobre "ações contraofensivas" de seu Exército no "front", mas se negou a dar detalhes do grande ataque que está sendo preparado há meses por seu Estado-Maior.

"Estão sendo realizadas ações contraofensivas e defensivas na Ucrânia, das quais não vou falar em detalhe", declarou Zelensky, em entrevista coletiva.

"Tem que ter confiança nos nossos militares, e eu tenho confiança neles", afirmou.

Na sexta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que a grande contraofensiva ucraniana para repelir as tropas de Moscou já havia começado.

O Exército russo relatou intensos ataques, principalmente na frente sul, nos últimos seis dias.

Putin assegurou que o Exército ucraniano não atingiu "seu objetivo" e sofreu perdas significativas.

O porta-voz do Comando do Leste do Exército ucraniano, Serguii Cherevati, informou neste sábado, em declaração a uma televisão, que as tropas ucranianas conseguiram avançar 1.400 metros ao redor da cidade de Bakhmut depois que a Rússia reivindicou sua captura em maio.

Veja também

inclusão Glossário de Libras para Administração está aberto a contribuições