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EUROPA Zelensky anuncia mudanças no governo e substituição da primeira-ministra Ele também afirmou que ofereceu a Yulia Sviridenko a oportunidade de "liderar uma nova e importante área de relações com um parceiro-chave", sem revelar detalhes

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, anunciou neste domingo (12) uma importante reforma em seu governo, na qual substituirá a primeira-ministra Yulia Sviridenko e os titulares de alguns órgãos governamentais.

"A Ucrânia está mudando sua estratégia política (...) as mudanças exigem uma renovação do Conselho de Ministros", afirmou Zelensky em uma mensagem na rede social X, na qual agradeceu Sviridenko por seu trabalho.

Ele também afirmou que ofereceu a Sviridenko a oportunidade de "liderar uma nova e importante área de relações com um parceiro-chave", sem revelar detalhes.

Zelensky nomeou Sviridenko para o cargo de primeira-ministra no ano passado.

Em um comunicado, o presidente ucraniano citou uma série de tarefas que a Ucrânia deve concretizar, como avançar com a adesão à União Europeia e fortalecer suas zonas fronteiriças.

Além disso, ele indicou que planeja atribuir a gestão de distintas áreas da política externa a outras pessoas.

As mudanças no gabinete precisam de aprovação do Parlamento, mas os deputados têm apoiado as medidas de Zelensky desde a invasão russa de 2022 e não costumam bloquear sua agenda.

Ao mesmo tempo, a Rússia não dá trégua em seus ataques. Bombardeios na madrugada de domingo provocaram quatro mortes na Ucrânia, informaram as autoridades locais.

Ataques com drones e artilharia deixaram três mortos na região de Dnipropetrovsk (centro-leste), dois deles em uma ofensiva contra uma "empresa industrial" de Kryvyi Rig, informou o governador militar regional, Oleksandr Ganja.

Em Kherson, no sul do país, "o inimigo lançou um artefato explosivo a partir de um drone" e matou um homem de 48 anos, informou Yaroslav Shanko, chefe da administração militar da cidade.

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