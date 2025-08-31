Dom, 31 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo30/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONFLITO

Zelensky anuncia prisão de suspeito de matar ex-presidente do Parlamento

"O suspeito prestou seu depoimento inicial. Investigações urgentes estão em andamento para determinar todas as circunstâncias desse assassinato", declarou Zelensky

Reportar Erro
Presidente da Ucrânia, Volodymyr ZelenskyPresidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - Foto: Sergei Supinsky/AFP

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (1º) a prisão de um suspeito do assassinato do ex-presidente do Parlamento Andrii Parubii.

Figura de destaque dos movimentos pró-Europa e presidente do Parlamento de 2016 a 2019, Parubii, 54, foi morto a tiros neste sábado, na cidade de Lviv.

Leia também

• Relatora da ONU alerta para tortura em guerra entre Rússia e Ucrânia

• Zelensky sinaliza novos ataques e cobra apoio de líderes globais para acabar com guerra

• Drone ucraniano provoca incêncio perto de ''palácio de Putin'' no sul da Rússia

Zelensky disse que foi informado sobre a prisão do suspeito pelo ministro do Interior e pelo chefe do serviço de segurança. "As investigações necessárias estão em andamento. Agradeço às nossas forças de ordem por seu trabalho rápido e coordenado", publicou nas redes sociais.

Após conversar com o chefe do Ministério Público, Ruslan Kravchenko, Zelensky acrescentou: "O suspeito prestou seu depoimento inicial. Investigações urgentes estão em andamento para determinar todas as circunstâncias desse assassinato."

O chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov, afirmou no aplicativo Telegram que Parubii havia sido "assassinado pelas balas do inimigo", em referência à Rússia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter