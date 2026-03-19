Zelensky anuncia que negociadores ucranianos se reunirão com equipe de Washington nos EUA

"Houve uma pausa nas negociações; é hora de encerrá-la", disse o presidente

O presidente da Ucrânia, Volodymyr ZelenskyO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - Foto: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Negociadores ucranianos se reunirão com enviados de Washington nos Estados Unidos neste sábado (21), em uma tentativa de reativar o processo de paz paralisado em meio ao conflito no Oriente Médio, afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Leia também

• Starmer insta a manter a atenção na Ucrânia após reunir-se com Zelensky

• Bombardeios russos deixam três mortos na Ucrânia; explosões em Kiev

• Pelo menos quatro pessoas morreram na Ucrânia durante ataque russo

"A equipe ucraniana — especificamente a ala política do grupo de negociação — já está a caminho, e esperamos uma reunião nos Estados Unidos neste sábado", disse Zelensky nesta quinta-feira (19), ao anunciar as primeiras conversas entre Washington e Kiev desde o início da guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã.

"Houve uma pausa nas negociações; é hora de encerrá-la", disse Zelensky.

