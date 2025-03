Zelensky anuncia que Ucrânia e EUA se reunirão na Arábia Saudita na segunda-feira

A- A+

As delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos se reunirão na Arábia Saudita na segunda-feira (24) para discutir a proposta de interromper os ataques de Moscou e Kiev às infraestruturas energéticas, anunciou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta quinta-feira (20).

Este anúncio foi feito pouco depois de o Kremlin confirmar que os funcionários russos também se reunirão com representantes dos Estados Unidos na Arábia Saudita na segunda-feira.

Este ciclo de diálogo faz parte dos esforços do presidente americano, Donald Trump, de conseguir rapidamente o fim dos combates na Ucrânia, mais de três anos depois do início da invasão russa.

A próxima reunião "acontecerá na segunda-feira na Arábia Saudita. Nossas equipes técnicas estarão presentes", disse Zelensky durante uma coletiva de imprensa em Oslo.

Zelensky especificou que essas reuniões serão separadas dos encontros entre as autoridades russas e americanas, que visam concordar com os termos de um cessar-fogo dos ataques à infraestrutura energética.

O assessor do presidente russo, Vladimir Putin, Yuri Ushakov, anunciou nesta quinta-feira que a Rússia está representada por Grigory Karasin, presidente do Comitê de Assuntos Internacionais do Senado, e Sergei Beseda, assessor do chefe dos serviços de segurança FSB.

O assessor russo indicou que confirmou a reunião em uma conversa com o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz.

Veja também