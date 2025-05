A- A+

ENCONTRO Zelensky anuncia reunião de líderes europeus na Ucrânia no sábado "Precisamos dessa coalizão, que deve ser forte o suficiente para garantir a segurança de acordo com nossa visão comum", afirmou

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta sexta-feira (9) uma reunião de cúpula de líderes europeus aliados de Kiev no sábado (10) na Ucrânia.

"Na Ucrânia, também estamos nos preparando para receber os líderes da coalizão de voluntários", declarou durante um discurso por videoconferência na reunião dos dez países da JEF (Joint Expeditionary Force), em Oslo.

"Amanhã teremos reuniões", acrescentou Zelensky neste discurso, publicado por sua assessoria de imprensa.

"Precisamos dessa coalizão, que deve ser forte o suficiente para garantir a segurança de acordo com nossa visão comum", enfatizou o presidente ucraniano.

Embora Zelensky não tenha especificado quem estará presente nesta reunião, a Presidência finlandesa mencionou nesta sexta-feira uma "reunião virtual" desta coalizão de apoio a Kiev, na qual o presidente finlandês, Alexander Stubb, participará.

O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, anunciou sua participação em "uma reunião entre o presidente Zelensky e os líderes francês e britânico", sem esclarecer se será online ou presencial.

A "coalizão de voluntários" reúne cerca de trinta países aliados à Ucrânia sob a liderança de Paris e Londres.

Esta aliança trabalha, em particular, na criação de uma "força de garantia" destinada a apoiar um possível cessar-fogo com a Rússia e impedir novos ataques do Kremlin, que invade seu vizinho ucraniano desde fevereiro de 2022.

A Europa tenta fortalecer seu apoio à Ucrânia desde que Donald Trump retornou à Casa Branca em janeiro, após a reaproximação do presidente americano com Moscou nas últimas semanas, embora vários países na "coalizão de voluntários" exijam uma rede de segurança fornecida pelos Estados Unidos para participar plenamente.

