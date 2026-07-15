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Ucrânia Zelensky apoia diretor da Naftogaz para cargo de primeiro-ministro Presidente ucraniano considera Serguei Koretski a "pessoa mais preparada" para assumir o posto

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, considerou, nesta quarta-feira (15), que Serguei Koretski, diretor do grupo estatal Naftogaz, é "a pessoa mais preparada" para assumir o cargo de primeiro-ministro e preparar o país para enfrentar outro inverno sob os ataques russos.

"Estamos nos preparando há muito tempo, mas a prioridade é clara: nos preparar para o inverno", afirmou Zelensky.

"Por isso, depois de todas as consultas, Serguei Koretski é provavelmente a pessoa mais preparada para o cargo de primeiro-ministro da Ucrânia", declarou durante uma coletiva de imprensa ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Kiev.

Os repetidos ataques russos à infraestrutura energética do país durante o inverno passado provocaram a pior crise energética desde o início da invasão em larga escala, em fevereiro de 2022, deixando, em alguns momentos, centenas de milhares de pessoas sem aquecimento nem eletricidade em meio a temperaturas congelantes.

A menção ao nome de Serguei Koretski para assumir a chefia do governo causou surpresa em Kiev, já que o empresário não possui experiência política significativa.

A primeira-ministra em fim de mandato, Yulia Svyrydenko, apresentou oficialmente sua renúncia na terça-feira, com a aprovação do Parlamento, depois que o presidente ucraniano anunciou, no domingo, sua intenção de promover uma reforma ministerial.

E, nesta quarta-feira, o titular da Defesa, Mikhailo Fedorov, renunciou ao cargo.

"Foi uma grande honra servir ao povo ucraniano como ministro da Defesa", escreveu no Telegram, em uma longa mensagem na qual enumerou os êxitos de seu ministério, cujo comando assumiu em janeiro, seguida de outra, mais curta, na qual mencionou seus fracassos.

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