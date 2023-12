A- A+

Intervenção Zelensky cancela intervenção antes do Congresso dos EUA Zelensky deveria aparecer em uma reunião confidencial, um dia antes do Senado

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, cancelou, nesta terça-feira (5), em cima da hora, uma intervenção por videochamada com senadores americanos em que iria pedir a continuidade do financiamento ao seu país, enquanto Washington se prepara para debater sobre os fundos destinados à guerra com a Rússia.

Zelensky deveria aparecer em uma reunião confidencial, um dia antes do Senado votar pela primeira vez um pacote de ajuda emergencial que inclui mais de 60 bilhões de dólares (cerca de 296 bilhões de reais) para Kiev.

O dinheiro está retido há semanas por uma disputa no Congresso, com a Casa Branca alertando que os fundos atuais acabarão até o final do ano e que o presidente russo, Vladimir Putin, poderia ganhar uma guerra caso os congressistas não atuem.

“Zelensky não pode comparecer à nossa sessão informativa às 15h, algo aconteceu no último minuto”, informou o legislador americano à imprensa.

Vários altos funcionários ucranianos realizaram visitas presenciais em Washington, destacando a necessidade urgente de manter o fluxo de armas e fundos.

O Congresso está mais dividido do que nunca desde o início da guerra, há quase dois anos, quanto à decisão de apoio ou não à Ucrânia, um país que está rapidamente esgotando a assistência militar fornecida pelos Estados Unidos.

Os senadores republicanos expressaram seu apoio ao orçamento dos democratas do presidente Joe Biden se, em troca, foram aceitas medidas para lidar com os problemas migratórios na fronteira sul. No entanto, tais reformas já foram rejeitadas pelos democratas

