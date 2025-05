Zelensky celebra acordo sobre minerais 'realmente justo' assinado com EUA

A- A+

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebrou nesta quinta-feira (1°) o acordo "realmente justo" assinado com os Estados Unidos sobre o acesso aos recursos minerais da Ucrânia, um documento que estava sendo negociado há semanas.

Estados Unidos e Ucrânia comunicaram quinta-feira em Washington neste acordo que estabelece um fundo de investimento para a tripulação do país devastado pela guerra e conceder aos Estados Unidos acesso aos recursos minerais ucranianos.

O presidente Trump descreveu inicialmente o acordo como uma “devolução de dinheiro” pela ajuda que os Estados concederam à Ucrânia sob o governo de seu antecessor Joe Biden, mas Kiev disse que o novo acordo não está vinculado a nenhuma “dívida” passada nesses anos de guerra.

“O acordo mudou significativamente” durante as negociações, disse Zelensky em sua mensagem diária. “Agora é um acordo realmente justo que cria oportunidades importantes de investimento na Ucrânia”, acrescentou.

Zelensky enfatizou na sua mensagem: "Não há dúvida no acordo, e será criado um fundo - um fundo de recuperação - para investir na Ucrânia e gerar lucros aqui", acrescentou.

Kiev e Washington tinham planejado concordar com os acordos semanas atrás, mas surgiram definidos marcados por um enfrentamento verbal entre Donald Trump e Volodimir Zelensky no Salão Oval da Casa Branca, no final de fevereiro, que fizeram as conversas descarrilharem temporariamente.

A Ucrânia espera que o acordo ajude a encontrar o caminho para obter garantias de segurança de Washington, em sua tentativa de se proteger de futuros ataques russos após a invasão de Moscou, que já completou três anos.

O acordo ainda deverá ser ratificado pelo Parlamento ucraniano.

Se calar e mentir

Segundo os termos do acordo anunciado quinta-feira, Ucrânia e Estados Unidos criarão um Fundo de Investimento para o Conjunto de Reconstrução.

Os lucros do acordo serão investidos exclusivamente na Ucrânia durante os 10 primeiros anos, após os quais "poderão ser distribuídos entre os sócios", segundo declarou Kiev.

O novo acordo não impõe nenhum compromisso de segurança aos Estados Unidos, mas Washington argumentou que discutiu seus interesses comerciais na Ucrânia, ajudando a dissuadir a Rússia de um ataque.

Moscou manteve seus ataques à Ucrânia, apesar dos esforços de Trumpo para mediar um cessar-fogo.

Um bombardeio noturno de um drone russo sobre a cidade portuária ucraniana de Odessa matou duas pessoas e feriu mais de dez, segundo as autoridades.

"Precisamos de mais pressão sobre a Rússia (...) para obrigá-la a negociar. Quanto mais efetivas antes das avaliações, mais incentivos a Rússia terá para pôr fim à guerra", disse Zelensky no Telegram após o ataque.

Em março, a Rússia rechaçou uma proposta trégua de 30 dias para Kiev e Washington, e o desempenho do fim da ajuda militar ocidental à Ucrânia.

Os Estados Unidos alertaram que esta semana seria crucial para determinar se seguiria tentando mediar o fim da guerra de três anos ou se iria se retirar.

Na segunda, Vladimir Putin declarou uma trégua de três dias, de 8 a 10 de maio, coincidindo com as celebrações em grande escala em Moscou do Dia da Vitória da Segunda Guerra Mundial.

Segundo diversas estimativas, a Ucrânia concentra aproximadamente 5% dos recursos minerais do mundo, embora nem todos estejam sendo explorados ou facilmente exploráveis.

Outros em territórios ocupados pela Rússia estão ou ameaçados pelo avanço das forças de Moscou.

Veja também