Diplomacia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebrou nesta segunda-feira (24) os "passos importantes" dados na reunião de cúpula com os Estados Unidos em Genebra, mas afirmou que ainda há muito a fazer para acabar com a guerra com a Rússia, que já dura quase quatro anos.

Funcionários de alto escalão ucranianos, americanos e europeus se reuniram no domingo na Suíça após a divulgação de uma proposta dos Estados Unidos para encerrar a invasão russa, amplamente criticada por ceder às exigências de Moscou.

Todas as partes afirmaram que houve avanços nas negociações em Genebra, qualificando-as como "construtivas" em uma declaração conjunta.

Os líderes europeus planejam organizar conversações urgentes sobre a Ucrânia à margem de uma cúpula que ocorrerá em Angola na segunda-feira.

"Nos passos que coordenamos com a parte americana, conseguimos incluir pontos extremamente delicados", declarou Zelensky por videoconferência durante uma reunião realizada na Suécia.

Os pontos incluem "a libertação total de todos os prisioneiros de guerra ucranianos sob a fórmula de todos por todos e dos civis, e o retorno completo das crianças ucranianas sequestradas pela Rússia", indicou.

Kiev afirma que Moscou levou ilegalmente menores ucranianos dos territórios ocupados para a Rússia durante a guerra e solicitou sua devolução.

"São passos importantes, mas para alcançar uma paz real, é necessário mais", assegurou Zelensky.

O presidente disse que a Ucrânia se encontra em um "momento crítico" e afirmou que pretende buscar "compromissos que fortaleçam" seu país.

O plano de 28 pontos apresentado pelos Estados Unidos na semana passada alarmou os europeus, pois prevê que a Rússia ganhe ainda mais território do que ocupa, e muitos na Ucrânia e na UE consideraram isso uma capitulação.

O presidente russo, Vladimir "Putin, quer um reconhecimento legal do que roubou", afirmou Zelensky.

O Kremlin indicou nesta segunda-feira que não foi informado dos resultados das conversas em Genebra.

Seu porta-voz, Dmitri Peskov, declarou que a Rússia está ciente de que foram feitos "ajustes" ao plano inicialmente apoiado por Donald Trump e recebido com satisfação por Putin.

"Vamos esperar", acrescentou Peskov.

