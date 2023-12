Zelensky chega ao Congresso dos EUA para pedir ajuda militar para Ucrânia

A- A+

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, chegou nesta terça-feira (12) ao Congresso dos Estados Unidos para pressionar os republicanos, muito relutantes a aprovar um pacote com ajuda militar para seu país.

Zelensky deve se reunir com os líderes do Senado e da Câmara dos Representantes antes de ir à Casa Branca para uma reunião com o presidente Joe Biden.

É a terceira visita de Zelensky em um ano ao Congresso dos EUA e "a mais importante", segundo o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.

O Congresso americano é palco de tensas negociações sobre a ajuda a Kiev.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, o Congresso desembolsou mais de US$ 110 bilhões (R$ 544,5 bilhões na cotação atual). Na semana passada, porém, opôs-se a dar sinal verde para o novo pacote apoiado pelo presidente Biden, em torno de US$ 61 bilhões (R$ 301,9 bilhões na cotação atual).

O tempo urge. Na manhã desta terça-feira, a Rússia disse ter feito avanços "significativos" na região da Zaporizhzhia (sul).

Segundo o Exército ucraniano, Moscou está intensificando os ataques ao longo de todo o "front", aproveitando que a ofensiva de verão de Kiev fracassou.

O presidente russo, Vladimir Putin, tem elogiado os avanços de seus soldados.

