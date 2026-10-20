A- A+

ucrânia Zelensky comemora retomada do compartilhamento de informações de inteligência com os EUA As relações entre os dois países se deterioraram depois que Trump chegou a um acordo com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para o fornecimento de diesel ao mercado americano

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, comemorou nesta terça-feira (20) a retomada do compartilhamento de informações de inteligência com os Estados Unidos, após se reunir com emissários americanos para tentar reduzir as tensões entre Kiev e Washington. Donald Trump, porém, reiterou que o ucraniano "tem que chegar a um acordo" com a Rússia.

Zelensky conversou em Oslo com os emissários americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, este último de forma remota. Os líderes da Noruega e da Finlândia também participaram das conversas.

Após o encontro, o presidente americano declarou à imprensa em Washington que Zelensky "tem que chegar a um acordo" com a Rússia.

A reunião ocorreu após uma semana de fortes tensões entre Ucrânia e Estados Unidos.

As relações entre os dois países se deterioraram depois que Trump chegou a um acordo com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para o fornecimento de diesel ao mercado americano.

Trump busca conter os preços dos combustíveis, uma questão especialmente delicada diante das eleições de meio de mandato de 3 de novembro nos Estados Unidos.

A decisão irritou Kiev, que a considera uma forma de recompensar a Rússia, apesar da invasão da Ucrânia.

Somam-se a isso, nos últimos dias, as acusações ucranianas de que os Estados Unidos estariam restringindo o fornecimento de recursos tecnológicos essenciais no campo de batalha, justamente em um momento de intensificação da campanha militar russa.

Nesta terça-feira, porém, Zelensky afirmou em Oslo que o compartilhamento de informações de inteligência com os Estados Unidos "voltou a funcionar", o que permite à Ucrânia receber alertas antecipados sobre possíveis lançamentos de mísseis balísticos russos.

"Somos gratos aos Estados Unidos. O compartilhamento de informações de inteligência voltou a funcionar e isso é uma excelente notícia", declarou durante uma coletiva de imprensa.

Conversas "produtivas"

Zelensky também se mostrou otimista após conversar com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e manifestou confiança em avanços tanto em relação à rede de satélites Starlink quanto ao fornecimento de mísseis Patriot.

As autoridades americanas negam ter prejudicado deliberadamente a Ucrânia, seja pela suspensão do compartilhamento de informações de inteligência ou pela restrição do funcionamento do Starlink, rede de satélites utilizada pelo Exército ucraniano.

"Nada está sendo negado à Ucrânia de forma deliberada", afirmou Rubio nesta terça-feira, na Índia. "É um equilíbrio entre nossos compromissos com outros parceiros e, francamente, nossas próprias necessidades", acrescentou.

Um funcionário americano disse à AFP depois das conversas que Zelensky manteve com Witkoff e Kushner que as discussões foram "muito produtivas e construtivas”. "A Ucrânia apresentou novas ideias e propostas”, afirmou a fonte.

Agora espera-se que o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, viaje de Oslo à Rússia para manter conversas com o presidente Vladimir Putin na quarta-feira, numa tentativa de pôr fim à guerra de quatro anos.

Witkoff em São Petersburgo

Os ataques de ambos os lados contra infraestruturas de energia na Rússia e na Ucrânia alimentam em Kiev o temor de outro inverno especialmente difícil.

"É um pouco complicado. Já passamos por momentos piores e também por outros melhores. Veremos como a situação evolui", declarou à AFP uma autoridade ucraniana de alto escalão, ao comentar as negociações em andamento.

Witkoff viajará na quarta-feira (21) a São Petersburgo, onde apresentará às autoridades russas uma série de propostas elaboradas conjuntamente por americanos e europeus que poderiam "abrir caminho para uma reunião entre líderes", afirmou o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre.

Nos últimos dias, Trump acusou Zelensky de contribuir para a alta dos preços mundiais dos combustíveis com os ataques a refinarias russas e questionou sua disposição de pôr fim à guerra.

"Para ser sincero, acho que chegou a hora de outra pessoa negociar em nome da Ucrânia", afirmou na segunda-feira o presidente americano, que também se disse disposto a se reunir em breve com seus pares russo e chinês.

Nos últimos dias, foi mencionada a possibilidade de um encontro em novembro, na China, entre os presidentes da Rússia, dos Estados Unidos e da China.

"Se estamos falando de questões relacionadas à Ucrânia e ao nosso futuro, isso só pode ser aceitável se estivermos presentes à mesa de negociações", declarou Zelensky nesta terça-feira.

Enquanto isso, a guerra continua, e os ataques russos deixaram pelo menos sete mortos na região de Kiev e em Kramatorsk, importante cidade do leste da Ucrânia próxima à linha de frente, segundo as autoridades ucranianas.

"É claro que não estamos perdendo a guerra", declarou Zelensky ao ser questionado sobre essa possibilidade durante uma coletiva de imprensa em Oslo. "Mas estamos perdendo vidas e tempo", acrescentou.

Veja também