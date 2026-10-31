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Conflito Zelensky confirma chegada de civis de Oleshky à Ucrânia e agradece mediação dos EUA Líder ucraniano agradeceu publicamente à mediação dos Estados Unidos e da primeira-dama americana, Melania Trump

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou neste sábado, 31, que os cidadãos ucranianos retirados da cidade de Oleshky, na região de Kherson, já cruzaram a fronteira nacional pelo trecho de Chernihiv. Em publicação de hoje na rede social X, o chefe de Estado afirmou que os resgatados receberão a assistência necessária e apelou por novos passos em direção à desescalada do conflito e ao progresso para a paz.

A humanitarian operation to rescue people in Oleshky, in the Kherson region, has taken place. A ceasefire was established in the Kherson sector, during which roads to Oleshky were cleared of mines and humanitarian aid was delivered. We hope humanitarian access to Oleshky will remain open. Also, people who needed evacuation have been taken out of the city and the surrounding community. As of now, Ukrainian citizens from Oleshky have crossed the Ukrainian border in the Chernihiv region. All of them will receive the assistance they need. It is important that government agencies and all the regional and local authorities involved work effectively and help our people adapt. I thank the American side and U.S. First Lady Melania Trump for their mediation. I am proud of our Defense Forces of Ukraine, who defend our country and honorably ensured the security conditions for this humanitarian operation. I thank Ukraine’s Human Rights Ombudsman, Dmytro Lubinets, and his team for carrying out this mission. And I thank everyone around the world – every journalist, every political and civic leader, and every concerned person – who helped draw global attention to the situation in Oleshky and the true humanitarian catastrophe in Ukrainian territory temporarily occupied by Russia. When the world pays attention, people are rescued. Further steps toward de-escalation and real progress toward peace are also needed. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2026

Zelensky declarou que a operação humanitária envolveu a desminagem de estradas de acesso a Oleshky e o envio de suprimentos, expressando a expectativa de que o acesso à cidade continue aberto. O líder ucraniano agradeceu publicamente à mediação dos Estados Unidos e da primeira-dama americana, Melania Trump, além do trabalho do comissário de Direitos Humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, e das Forças de Defesa pelo suporte de segurança.

A confirmação da travessia conclui uma etapa da operação iniciada na sexta-feira (30) sob uma trégua temporária na região de Kherson. A ação é vista como a iniciativa humanitária conjunta mais significativa entre Ucrânia e Rússia desde o início da invasão em grande escala, há quatro anos e meio. O cessar-fogo na região começou às 3h de terça-feira com previsão de término na tarde deste domingo (1).



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