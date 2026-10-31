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Conflito

Zelensky confirma chegada de civis de Oleshky à Ucrânia e agradece mediação dos EUA

Líder ucraniano agradeceu publicamente à mediação dos Estados Unidos e da primeira-dama americana, Melania Trump

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirma chegada de civis de Oleshky à Ucrânia e agradece mediação dos EUAO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirma chegada de civis de Oleshky à Ucrânia e agradece mediação dos EUA - Foto: Genya Savilov/AFP

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou neste sábado, 31, que os cidadãos ucranianos retirados da cidade de Oleshky, na região de Kherson, já cruzaram a fronteira nacional pelo trecho de Chernihiv. Em publicação de hoje na rede social X, o chefe de Estado afirmou que os resgatados receberão a assistência necessária e apelou por novos passos em direção à desescalada do conflito e ao progresso para a paz.

 

Zelensky declarou que a operação humanitária envolveu a desminagem de estradas de acesso a Oleshky e o envio de suprimentos, expressando a expectativa de que o acesso à cidade continue aberto. O líder ucraniano agradeceu publicamente à mediação dos Estados Unidos e da primeira-dama americana, Melania Trump, além do trabalho do comissário de Direitos Humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, e das Forças de Defesa pelo suporte de segurança.

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A confirmação da travessia conclui uma etapa da operação iniciada na sexta-feira (30) sob uma trégua temporária na região de Kherson. A ação é vista como a iniciativa humanitária conjunta mais significativa entre Ucrânia e Rússia desde o início da invasão em grande escala, há quatro anos e meio. O cessar-fogo na região começou às 3h de terça-feira com previsão de término na tarde deste domingo (1).
 

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