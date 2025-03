A- A+

conflito Zelensky critica comentários de enviado americano, "muito alinhados" com o Kremlin Os comentários de Witkoff foram considerados como mais um sinal do quanto alguns membros da administração de Trump se distanciaram da Ucrânia e se aproximaram da Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, criticou nesta terça-feira (25) as declarações enviadas da Casa Branca, Steve Witkoff, que recentemente elogiou o presidente russo, Vladimir Putin, e pareceu legitimar a anexação russa de algumas províncias ucranianas.

Os comentários de Witkoff, em uma entrevista ao apresentador de podcast de direita Tucker Carlson, foram considerados em Kiev como mais um sinal do quanto alguns membros da administração do presidente Donald Trump se distanciaram da Ucrânia e se aproximaram da Rússia.

"Muitas das informações divulgadas por algumas pessoas e pela pessoa que você possui (...) estão muito alinhadas com as mensagens do Kremlin", declarou Zelensky ao ser questionado sobre uma entrevista de Witkoff.

O enviado de Trump afirmou que “há uma opinião dentro da Rússia de que esses são territórios russos”.

Witkoff citou uma série de referendos que a Rússia realizou em territórios ocupados, que pretendiam demonstrar apoio ao governo de Moscou, mas que a Ucrânia e grande parte da comunidade internacional consideraram ilegítimos.

“Ninguém pode legitimar esses referendos porque foram realizados sob a mira de armas”, afirmou Zelensky, acrescentando que “ninguém reconhece esses territórios como russos”.

