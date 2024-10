A- A+

GUERRA NO LESTE EUROPEU Zelensky assina acordos com Croácia e pede unidade europeia para garantir a paz A reunião conta com a presença de presidentes, chefes de governo e ministros das Relações Exteriores de Albânia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Grécia, Kosovo, Moldávia, Montenegro, Macedônia do Norte, Romênia, Sérvia, Eslovênia e Turquia