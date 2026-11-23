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Conflito Zelensky deseja negociações de paz com envolvimento europeu "o mais breve possível" Até o momento, os países europeus não foram consultados nas conversas de paz

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, defendeu nesta segunda-feira (23) a realização, "o mais breve possível", de negociações de paz para a Ucrânia envolvendo os Estados Unidos e a Rússia, com a participação também dos europeus, e reiterou a defesa da adesão de seu país à Otan.

Até o momento, os países europeus não foram consultados nas conversas de paz.

"Precisamos fazer todo o possível para que a reunião entre as quatro partes, Ucrânia, Europa, Estados Unidos e Rússia, ocorra o quanto antes. Estamos prontos para isso. A partir de amanhã, literalmente", declarou Zelensky, por videoconferência, durante a reunião anual da Assembleia Parlamentar da Otan, em Berlim.

O mandatário também insistiu que seu país deveria aderir à Otan, após Washington ter mencionado, na semana passada, a possibilidade de oferecer à Ucrânia, caso a paz seja alcançada, uma proteção da Aliança equivalente à prevista no Artigo 5 do tratado.

"A Otan é a solução. E, com um exército ucraniano forte, a própria Otan será, necessariamente, mais forte", enfatizou Zelensky.

Moscou considera a Aliança Atlântica uma ameaça existencial e exige seu recuo na Europa, além de rejeitar qualquer presença militar ocidental em território ucraniano.

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