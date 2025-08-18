A- A+

Conflito Zelensky diz em cúpula na Casa Branca que teve a 'melhor' conversa com Trump até agora O Presidente ucraniano participou de uma reunião estendida com líderes europeus na Casa Branca

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, avaliou positivamente, nesta segunda-feira (18), a conversa com seu contraparte americano, Donald Trump, sobre a guerra na Ucrânia.



"Tivemos uma conversa muito boa com o presidente Trump e realmente foi a melhor ou, bem, talvez a melhor será no futuro", disse Zelensky em uma reunião estendida com líderes europeus na Casa Branca.

Veja também