Zelensky diz estar 'comprometido' com negociações dos EUA na Arábia Saudita

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Ucrânia está “totalmente comprometida” em manter um diálogo construtivo com representantes dos Estados Unidos na Arábia Saudita nesta semana.

A declaração foi feita após seu homólogo americano, Donald Trump, afirmar na sexta-feira que considera impor sanções e tarifas contra a Rússia até que as hostilidades no Leste europeu se encerrem.

“Propostas realistas estão sobre a mesa. O essencial é agir com rapidez e eficácia”, publicou no sábado o líder ucraniano, acrescentando que, após seu encontro com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman na segunda-feira, representantes diplomáticos e militares ucranianos permaneceriam para uma reunião na terça com a equipe dos EUA. “Esperamos discutir e concordar com as decisões e passos necessários”.

Zelensky também pediu o aumento das sanções contra a Rússia após o ataque de sábado, quando dois mísseis balísticos atingiram o centro de Dobropillia, na região leste de Donetsk, matando pelo menos 23 pessoas e ferindo dezenas.

Um incêndio tomou conta de um prédio residencial e, quando os serviços de emergência chegaram, outro ataque foi lançado na mesma área. Onze civis morreram, incluindo cinco crianças.

Apesar da fala do mandatário americano, o ataque ocorreu enquanto Trump também afirmava que o líder russo, Vladimir Putin, estava “fazendo o que qualquer um faria”. O ucraniano, porém, disse que as ofensivas mais recentes “mostram que os objetivos da Rússia não mudaram”, indicando ser “crucial continuar fazendo o máximo para proteger vidas, fortalecer as defesas aéreas e aumentar as sanções”.

Também no sábado, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, disse nas redes sociais que a política de apaziguamento em relação à Rússia estava levando a mais tragédias na Ucrânia: “É isso o que acontece quando alguém apazigua bárbaros. Mais bombas, mais agressão, mais vítimas. Mais uma noite trágica na Ucrânia”, escreveu.

O Ministério da Defesa de Moscou afirmou que seus sistemas de defesa aérea destruíram 31 drones ucranianos na sexta. Um ataque de drone ucraniano também teve como alvo a refinaria de petróleo de Kirishi, na Rússia, e os destroços causaram danos a um reservatório, segundo Aleksandr Drozdenko, governador da região noroeste de Leningrado. Um civil ficou ferido no distrito de Belgorod, próximo à fronteira.

A declaração de Trump sobre sancionar a Rússia foi feita horas após Zelensky voltar a propor uma "trégua aérea e naval" na esteira do bombardeio russo contra o setor energético do país — o segundo em dois dias a usar mais de 100 mísseis e drones contra o território, e um dia após líderes europeus aprovarem um projeto de € 800 bilhões (R$ 4,9 trilhões) para rearmamento do bloco em face da ameaça russa.

"Com base no fato de que a Rússia está absolutamente 'batendo' na Ucrânia no campo de batalha agora, estou considerando fortemente sanções bancárias, sanções e tarifas em larga escala sobre a Rússia até que um cessar-fogo e um acordo final de paz sejam alcançados. À Rússia e à Ucrânia, sentem-se à mesa agora mesmo, antes que seja tarde".

Sob pressão de Trump, que acirrou tensões com a Ucrânia e ensaiou uma aproximação com Putin, Zelensky começou a defender abertamente um cessar-fogo desde terça-feira. Emulando uma ideia apresentada pelo governo francês no último fim de semana, o projeto defendido pelo ucraniano teria uma primeira etapa com a libertação de prisioneiros e uma trégua aérea e marítima imediata, "se a Rússia fizer o mesmo".

O plano de trégua atraiu interessados importantes. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que tentou atuar como mediador em diferentes momentos do conflito, afirmou na sexta-feira que era favorável ao cessar-fogo, apontando a medida como uma forma de "construir confiança" entre as partes.

Os ataques, no entanto, continuaram — e agora ocorrem em um momento crítico da guerra na Ucrânia, com os Estados Unidos suspendendo a ajuda militar e o compartilhamento de Inteligência com Kiev como parte dos esforços para pressionar o Estado ucraniano a aceitar um acordo de paz. A medida deixou a Ucrânia ainda mais vulnerável aos ataques russos.

Na sexta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversou com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, e disse que Trump estava “determinado a acabar com a guerra o mais rápido possível, enfatizando que todas as partes devem tomar medidas para garantir uma paz sustentável”. Zelensky, porém, acusou Moscou de “não pensar em como acabar com a guerra”.

