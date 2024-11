Zelensky diz que 11 mil soldados norte-coreanos estão em Kursk, na Rússia

A- A+

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta segunda-feira (4), que 11.000 soldados norte-coreanos estão posicionados na província de Kursk, no oeste da Rússia, para apoiar o Exército do Kremlin, que tenta expulsar as forças de Kiev deste território fronteiriço com a Ucrânia.

"Já são 11 mil na província de Kursk. Vemos um aumento do número de norte-coreanos, mas nenhum aumento da ocorrência de nossos parceiros" ocidentais, lamentou Zelensky em sua declaração diária.

Os países do Ocidente garantiram que cerca de 10.000 soldados norte-coreanos estão na Rússia e poderiam ser enviados para combates de forma iminente.

Putin, que firmou um acordo militar com Pyongyang em junho, não negou o destacamento de tropas norte-coreanas quando foi questionado publicamente no mês passado.

O ministro de Relações Exteriores norte-coreana, Choe Son Hui, que visita a Rússia há uma semana, prometeu que seu país apoiará Moscou até sua “vitória” na Ucrânia, onde a guerra já dura mais de dois anos e meio.

