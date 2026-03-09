A- A+

CONFLITO Zelensky diz que 11 países lhe pediram ajuda para combater drones iranianos Solicitações, que já começaram a ser respondidas por Kiev, vem de países vizinhos ao Irã, Estados Unidos e países europeus

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (9) que 11 países solicitaram assistência de Kiev sobre como lidar com os drones que o Irã está lançando em meio ao conflito regional no Oriente Médio.

"Até o momento, recebemos 11 solicitações de países vizinhos do Irã, países europeus e dos Estados Unidos", escreveu ele em sua página no Facebook, sem fornecer mais detalhes.

Segundo ele, Kiev já respondeu a algumas dessas solicitações "com decisões concretas e apoio específico".

A Ucrânia desenvolveu um sistema de defesa contra drones de última geração, após quatro anos combatendo estes dispositivos de fabricação iraniana lançados pela Rússia.

