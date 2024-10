A- A+

Zelensky Zelensky diz que 12 mil soldados norte-coreanos 'logo' estarão na Rússia Zelensky denunciou novamente uma "escalada" no conflito, iniciado em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia

Cerca de 12 mil soldados norte-coreanos estarão "logo" na Rússia para receber treinamento, afirmou o presidente ucraniano Volodimir Zelensky nesta segunda-feira (28).

"Já há 3.000 soldados norte-coreanos no território da Rússia. Segundo o nosso serviço de inteligência, logo serão 12.000", declarou Zelensky em entrevista coletiva no contexto de uma cúpula na Islândia com dirigentes dos países nórdicos.

Zelensky denunciou novamente uma "escalada" no conflito, iniciado em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia.

A Rússia "vai utilizá-los [os soldados norte-coreanos] em nosso território", afirmou. O Pentágono, por sua vez, indicou hoje que 10 mil soldados norte-coreanos já estavam treinando em solo russo.

Segundo Zelensky, a Coreia do Norte forneceu "milhões de projéteis de artilharia bem como mísseis" à Rússia para a guerra na Ucrânia.

Questionado sobre o risco para a Ucrânia de uma vitória do candidato republicano Donald Trump nas próximas eleições americanas, Zelensky respondeu que não "escutou" o ex-presidente dizer que não apoiaria seu país.

"Não apoiar a Ucrânia seria uma grande vitória para [o presidente russo Vladimir] Putin e uma grande derrota para o Ocidente, para a unidade, a democracia e a liberdade", acrescentou.

Zelensky se reuniu com os chefes dos governos islandês, dinamarquês, norueguês, finlandês e sueco, que prometeram continuar apoiando a Ucrânia.

Veja também

Turismo religioso Padre Arlindo divulga Rota da Fé, que traz passeio por igrejas e pontos turísticos de Tamandaré