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guerra Zelensky diz que ataques russos danificaram gravemente a rede elétrica A Ucrânia teme reviver o cenário do inverno passado, quando a Rússia bombardeou as instalações energéticas do país e deixou milhões de residências sem aquecimento nem eletricidade

Os últimos bombardeios russos na Ucrânia causaram "danos consideráveis" à rede elétrica nacional, lamentou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que teme a repetição de um inverno rigoroso para a população.

"Infelizmente, a rede elétrica e as instalações de transporte de eletricidade sofreram danos consideráveis. Os trabalhos de reparo continuam dia e noite", informou Zelensky em suas redes sociais.

A Ucrânia teme reviver o cenário do inverno passado, quando a Rússia bombardeou as instalações energéticas do país e deixou milhões de residências sem aquecimento nem eletricidade.

Nos últimos dias, os ataques russos contra as infraestruturas energéticas ucranianas provocaram cortes de energia emergenciais em várias regiões.

Zelensky indicou que Kiev transmitirá aos seus parceiros estrangeiros informações atualizadas sobre suas necessidades em termos de "equipamentos energéticos" e de "defesa antiaérea".

O líder ucraniano também denunciou atrasos nos "planos de resiliência" destinados a proteger infraestruturas essenciais. Ele acusou, em particular, a prefeitura de Kiev, comandada por Vitali Klitschko, com quem mantém uma relação difícil.

O prefeito de Kiev disse à AFP, na quinta-feira, que sua administração está instalando um sistema de aquecimento de emergência e reservas de combustível, alimentos e água potável para se preparar para possíveis cortes prolongados neste inverno.

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