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Zelensky diz que conversou sobre licenças para interceptador Patriot em reunião com Trump

Presidente ucraniano agradeceu o apoio dos Estados Unidos e disse que conversou com Trump sobre a produção dos mísseis

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (à esquerda), e o presidente dos EUA, Donald Trump, durante encontro em Washington, D.C., EUAO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (à esquerda), e o presidente dos EUA, Donald Trump, durante encontro em Washington, D.C., EUA - Foto: Serviço de Imprensa da Presidência da Ucrânia / AFP

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que teve uma boa reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante visita à Casa Branca. Segundo ele, os dois discutiram licenças para a produção de interceptadores do sistema Patriot.

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Em postagem no X, Zelensky agradeceu o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e disse que conversou com Trump sobre a produção dos mísseis. "Discutimos licenças para a produção de interceptadores do Patriot e várias outras ideias que poderiam ajudar. Também conversamos sobre diplomacia. É importante que o processo diplomático seja revigorado", escreveu Zelensky.

O líder ucraniano esteve nos EUA para comparecer ao funeral do senador americano Lindsey Graham, que esteve em Kiev um dia antes de falecer em Washington. Zelensky classificou o republicano como "um verdadeiro amigo da Ucrânia".

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