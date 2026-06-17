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Diplomacia

Zelensky diz que conversou sobre resultados da cúpula do G7 com Macron e Trump

Os líderes do G7 concordaram em intensificar a pressão sobre a Rússia para pôr fim aos mais de quatro anos de guerra contra a Ucrânia

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, gesticula durante seu encontro com o primeiro-ministro britânico à margem da cúpula do G7, em Évian, no leste da França, em 16 de junho de 2026O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, gesticula durante seu encontro com o primeiro-ministro britânico à margem da cúpula do G7, em Évian, no leste da França, em 16 de junho de 2026 - Foto: Isabel Infantes / POOL / AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quarta-feira (17) que discutiu os resultados da cúpula do G7 com os presidente da França, Emmanuel Macron, e dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma conversa que, segundo ele, pode "trazer mudanças significativas".

Os líderes do G7 concordaram em intensificar a pressão sobre a Rússia para pôr fim aos mais de quatro anos de guerra contra a Ucrânia.

Trump, por sua vez, afirmou que Moscou deveria "fechar um acordo" e indicou que Washington poderá voltar a impor sanções.

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Zelensky elogiou as conversas com Macron e com o mandatário americano.

"Foi uma importante conversa de coordenação, que pode trazer mudanças significativas. Revisamos os resultados de nossas discussões durante a cúpula do G7", declarou na rede X, sem fornecer mais detalhes.

O presidente ucraniano também se disse "agradecido" a Trump pela atenção dedicada ao seu país e por "sua disposição de ajudar a aproximar a paz".

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