NEGOCIAÇÕES Zelensky diz que documentos do acordo que põe fim à guerra na Ucrânia estão "quase prontos" Os documentos abrangem garantias de segurança e planos econômicos para o futuro da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta-feira, 22, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, que os documentos negociados com os Estados Unidos para pôr fim à guerra de quase quatro anos com a Rússia estão "quase finalizados".

Zelensky disse que as equipes "estão trabalhando quase todos os dias". "Estamos perto de um acordo sobre as garantias de segurança. Para ser sincero: o documento está pronto", afirmou. "Temos algumas dúvidas em relação ao pacote econômico, mas acho que está 90% concluído."

O líder ucraniano também anunciou que haverá dois dias de reuniões entre EUA, Ucrânia e Rússia, nos Emirados Árabes Unidos, a partir de sexta-feira, 23. Os encontros foram marcados para o dia seguinte à viagem do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, a Moscou.

"Os russos precisam estar preparados para compromissos porque, você sabe, todos precisam estar preparados, não apenas a Ucrânia", disse Zelensky. "Isso é importante para nós".

Em seu discurso, aplaudido de pé pela plateia, o líder ucraniano disse que ninguém gostaria de viver em guerra, mas que essa é a realidade em seu país. Ele fez referência ao filme americano "Feitiço do Tempo", no qual o protagonista, interpretado por Bill Murray, revive o mesmo dia repetidas vezes.

"Todo mundo se lembra do clássico filme americano ‘Feitiço do Tempo’, mas ninguém gostaria de viver assim, repetindo a mesma coisa por semanas, meses e, claro, anos. E, no entanto, é exatamente assim que vivemos hoje. É a nossa vida", afirmou.

Antes de discursar em Davos, Zelensky se reuniu com o presidente dos EUA, Donald Trump. Em uma publicação no X, o líder ucraniano classificou a reunião como "produtiva e substancial". "Agradeci a ele pelo pacote anterior de mísseis de defesa aérea e solicitei um adicional. Proteger vidas, nossa resiliência e nossos esforços diplomáticos conjuntos", escreveu. (Com agências internacionais)

