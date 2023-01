A- A+

UCRÂNIA Zelensky diz que há "várias teorias" sobre queda de helicóptero na Ucrânia Zelensky falou por videoconferência no Fórum de Davos

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que "várias teorias" estão sendo consideradas na investigação sobre o acidente de helicóptero perto de Kiev que matou o ministro do Interior ucraniano e outras 13 pessoas na quarta-feira (18).

"A investigação está em andamento. Várias teorias estão sendo consideradas e não estou autorizado a falar sobre as diferentes hipóteses até que as investigações sejam concluídas", disse Zelensky, que falou por videoconferência no Fórum de Davos.





