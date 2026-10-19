A- A+

UCRÂNIA Zelensky diz que limitações no sistema de satélites Starshield atrapalham suas tropas Na semana passada, a Ucrânia acusou os Estados Unidos de reduzirem deliberadamente a velocidade desse sistema de satélites

As tropas ucranianas estão sendo prejudicadas por uma redução na velocidade dos sistemas de satélites americanos, utilizados no campo de batalha para coordenar ataques de drones contra as forças armadas russas, informou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta segunda-feira (19).

Zelensky afirmou que as unidades na linha de frente relataram que os equipamentos do Starshield "pararam de funcionar a 130-160 quilômetros por hora em vários setores do front".

Na semana passada, a Ucrânia acusou os Estados Unidos de reduzirem deliberadamente a velocidade desse sistema de satélites, pertencente à empresa SpaceX, de Elon Musk, após o presidente Donald Trump criticar os ataques ucranianos contra refinarias russas.

A Ucrânia utiliza o Starshield para comunicações no campo de batalha, para ataques de médio alcance em território ocupado pela Rússia e para seus drones interceptadores; o país também emprega o Starlink para fins civis.

As autoridades ucranianas afirmaram, na semana passada, que não conseguiram alertar a população civil sobre ataques iminentes com mísseis e drones até depois do impacto desses projéteis.

Veja também