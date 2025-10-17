guerra
Zelensky diz que os EUA não querem "escalada" e não haverá anúncios sobre mísseis
Presidente ucraniano disse que conversou com o presidente Donald Trump, mas que "decidiu-se que não falaria sobre o assunto"
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente dos EUA, Donald Trump, em reunião recente no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, D.C. - Foto: Mandel Ngan / AFP
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que não fará nenhum anúncio sobre o pedido de seu país para eventualmente se abastecer de mísseis Tomahawk, destacando que os Estados Unidos não desejam uma "escalada" com a Rússia.
Zelensky explicou à imprensa que conversou com o presidente americano, Donald Trump, sobre armas de longo alcance durante sua reunião nesta sexta-feira, mas que "decidiu-se que não falaremos sobre isso porque (...) os Estados Unidos não querem uma escalada".
"Acho que a Rússia tem medo dos Tomahawk, realmente teme essas armas, porque são muito potentes", acrescentou o governante ucraniano.