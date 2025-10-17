A- A+

guerra Zelensky diz que os EUA não querem "escalada" e não haverá anúncios sobre mísseis Presidente ucraniano disse que conversou com o presidente Donald Trump, mas que "decidiu-se que não falaria sobre o assunto"

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que não fará nenhum anúncio sobre o pedido de seu país para eventualmente se abastecer de mísseis Tomahawk, destacando que os Estados Unidos não desejam uma "escalada" com a Rússia.

Zelensky explicou à imprensa que conversou com o presidente americano, Donald Trump, sobre armas de longo alcance durante sua reunião nesta sexta-feira, mas que "decidiu-se que não falaremos sobre isso porque (...) os Estados Unidos não querem uma escalada".

"Acho que a Rússia tem medo dos Tomahawk, realmente teme essas armas, porque são muito potentes", acrescentou o governante ucraniano.

