Guerra

Zelensky diz que recusa russa a um cessar-fogo "complica a situação"

"Pode ser necessário muito esforço para incitar a Rússia a querer uma coexistência de décadas com o seu vizinho", afirmou o presidente ucraniano

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunciou a recusa russa em aceitar um cessar-fogo, o que em sua avaliação "complica a situação" para alcançar a paz mais de três anos após o início do conflito.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunciou a recusa russa em aceitar um cessar-fogo, o que em sua avaliação "complica a situação" para alcançar a paz mais de três anos após o início do conflito.

“Vemos que a Rússia rejeitou os numerosos apelos por um cessar-fogo e não determinou quando deixará de matar. Isso complica a situação”, expressou Zelensky na noite deste sábado (16) nas redes sociais.

“Se não têm a vontade de cumprir uma simples ordem de parar os bombardeios, pode ser necessário muito esforço para incitar a Rússia a querer aplicar algo muito mais importante: uma coexistência de décadas com o seu vizinho”, acrescentou Zelensky.

