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Guerra

Zelensky diz que Rússia atacou data centers na Ucrânia e atingiu operadora de internet

Rússia e Ucrânia se acusaram repetidamente de danificar as linhas elétricas que fornecem energia para a usina nuclear de Zaporiyia em Enerhoda

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou ainda que ataque feriu duas crianças e um adultoO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou ainda que ataque feriu duas crianças e um adulto - Foto: Isabel Infantes/POOL/AFP

O presidente ucraniano, Volodmir Zelensky, declarou que a Rússia atacou duas vezes um datacenter em Kiev na manhã deste domingo, ferindo duas crianças e um adulto.

O Ministério da Defesa da Rússia indicou que suas forças atacaram vários datacenters em Kiev neste domingo que estavam fornecendo internet para as forças armadas da Ucrânia.

A operadora Kyivstar também foi atingida por ataques, mas não houve feridos, disse a empresa a uma agência de notícias ucraniana.

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Rússia e Ucrânia se acusaram repetidamente de danificar as linhas elétricas que fornecem energia para a usina nuclear de Zaporiyia em Enerhodar, que Moscou capturou no início da guerra.

A usina não está em serviço, mas precisa de energia para manter os sistemas de resfriamento em funcionamento e garantir sua segurança.

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