Sáb, 17 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado17/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Zelensky diz que Rússia atacou infraestrutura energética da Ucrânia e pede sanções dos EUA

Força Aérea da Ucrânia informou que as forças russas lançaram, durante a noite, quatro mísseis de cruzeiro e 332 drones de ataque

Reportar Erro
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursa durante uma coletiva de imprensa como parte da cúpula da União Europeia na sede da UE em Bruxelas, em 16 de outubro de 2026O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursa durante uma coletiva de imprensa como parte da cúpula da União Europeia na sede da UE em Bruxelas, em 16 de outubro de 2026 - Foto: Nicolas Tucat/AFP

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia realizou um ataque em larga escala contra a infraestrutura energética ucraniana, atingindo mais de 15 instalações em todo o país.

"A dimensão e o ritmo incessante dos ataques russos, especificamente contra o nosso setor energético, estão, infelizmente, causando consequências graves", escreveu ele em postagem no X neste sábado, 17.

 

A Força Aérea da Ucrânia informou que as forças russas lançaram, durante a noite, quatro mísseis de cruzeiro e 332 drones de ataque. Segundo a instituição, todos os mísseis e 289 dos drones foram neutralizados ou destruídos.

Leia também

• Trump nega ter ordenado redução do serviço de satélite Starshield na Ucrânia

• Do hospital, papa pede cessar-fogo em região do sul da Ucrânia

• Zelensky acusa Putin de desprezar o pedido de trégua de Trump após últimos ataques

O intenso bombardeio russo à rede elétrica, às vésperas do inverno, tornou-se uma característica anual da guerra. O objetivo é desgastar a disposição de Kiev para continuar a luta, privando a população civil de aquecimento e água encanada. Autoridades ucranianas alertaram que Moscou está acumulando mísseis balísticos para novos ataques nos próximos meses.

Zelensky também pediu que os apoiadores se manifestem em defesa de novas sanções dos EUA contra a Rússia. O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou ontem uma ordem executiva que suspende um amplo pacote de restrições voltadas à economia russa, o que Zelensky classificou como "lamentável", sem criticar diretamente Trump.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter