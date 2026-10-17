Zelensky diz que Rússia atacou infraestrutura energética da Ucrânia e pede sanções dos EUA
Força Aérea da Ucrânia informou que as forças russas lançaram, durante a noite, quatro mísseis de cruzeiro e 332 drones de ataque
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia realizou um ataque em larga escala contra a infraestrutura energética ucraniana, atingindo mais de 15 instalações em todo o país.
"A dimensão e o ritmo incessante dos ataques russos, especificamente contra o nosso setor energético, estão, infelizmente, causando consequências graves", escreveu ele em postagem no X neste sábado, 17.
Напередодні росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці: були атаковані більш ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України. Тривають відновлювальні роботи, і у них задіяні всі необхідні служби, всі доступні сили українських енергетичних компаній. Дякую кожному й кожній, хто працює фактично без перерви, щоб відновити світло. Найбільш складна ситуація була в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті й Нетішині. Удари були також по енергетиці Харківщини, Київської області, Дніпровщини та інших областей. Росіяни масштабували свою антиенергетичну операцію і намагаються максимально розпорошити наші резерви та відновлювальну спроможність. Тільки від 19-ї години вчора й по 7-му ранку сьогодні були застосовані проти нашої енергетики, проти наших міст і громад більш ніж 320 реактивних і бензинових «шахедів», також баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети. І хоч значну частину нашим воїнам вдається збивати, але масовість і безперервність російських ударів – і саме по енергетиці – має, на жаль, багато негативних наслідків. Важливо, що вже підготовлені нові пакети підтримки для України від наших європейських партнерів. Я вдячний їм за це. І важливо, щоб також усі в Америці бачили, що насправді відбувається. У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни. Цей закон міг – і ще може! – дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення. Росія намагається зробити в Україні блекаут прямо перед зимою. Росія намагається залишити мільйони наших людей без електрики та опалення. Тиск потрібен, щоб це зупинити. Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна – це все тільки спонукає його бити далі. Треба не здавати позиції і намагатись закінчити війну. Закінчити, а не дати Путіну всі підстави продовжувати її безкінечно. Дякую всім, хто справді бореться за мир і допомагає Україні!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2026
A Força Aérea da Ucrânia informou que as forças russas lançaram, durante a noite, quatro mísseis de cruzeiro e 332 drones de ataque. Segundo a instituição, todos os mísseis e 289 dos drones foram neutralizados ou destruídos.
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O intenso bombardeio russo à rede elétrica, às vésperas do inverno, tornou-se uma característica anual da guerra. O objetivo é desgastar a disposição de Kiev para continuar a luta, privando a população civil de aquecimento e água encanada. Autoridades ucranianas alertaram que Moscou está acumulando mísseis balísticos para novos ataques nos próximos meses.
Zelensky também pediu que os apoiadores se manifestem em defesa de novas sanções dos EUA contra a Rússia. O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou ontem uma ordem executiva que suspende um amplo pacote de restrições voltadas à economia russa, o que Zelensky classificou como "lamentável", sem criticar diretamente Trump.